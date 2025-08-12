Житель Мевасерет-Циона арестован за избиение собаки палкой. Видео

Сотрудники полиции Иерусалимского округа были вызваны в Мевасерет-Цион в связи с жестоким обращением с животным: жители города сняли на видео, как мужчина избивает палкой собаку, принадлежащую его семье. Собака не огрызается и не сопротивляется, а покорно терпит издевательства.

Подозреваемый, мужчина в возрасте около 50 лет, был арестован. Его родственники обязались обеспечить собаке надлежащий уход и отвезти ее на осмотр к ветеринару.