Израиль

Житель Мевасерет-Циона арестован за избиение собаки палкой. Видео

время публикации: 12 августа 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 15:56
Житель Мевасерет-Циона арестован за избиение собаки палкой. Видео
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Сотрудники полиции Иерусалимского округа были вызваны в Мевасерет-Цион в связи с жестоким обращением с животным: жители города сняли на видео, как мужчина избивает палкой собаку, принадлежащую его семье. Собака не огрызается и не сопротивляется, а покорно терпит издевательства.

Подозреваемый, мужчина в возрасте около 50 лет, был арестован. Его родственники обязались обеспечить собаке надлежащий уход и отвезти ее на осмотр к ветеринару.

