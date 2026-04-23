Умер работник пиццерии в Петах-Тикве, на которого напали с ножом в День Независимости

Врачи больницы "Бейлинсон" сообщили о смерти 21-летнего работника пиццерии, поступившего с тяжелым ножевым ранением в День Независимости.

По предварительным данным полиции, несколько несовершеннолетних поджидали молодого человека недалеко от пиццерии и напали на него с ножом, когда он вышел после работы. Вызов в телефонный центр службы "Маген Давид Адом" поступил вскоре после часа ночи.

Сайт Ynet приводит свидетельство коллеги погибшего. По его словам, несколько хулиганствующих подростков зашли в пиццерию с баллончиками с пеной и стали распылять ее в сторону покупателей. Юноша попросил их уйти. Хулиганы вышли, но затем вернулись и начали угрожать работникам.

Полиция не сообщала о задержании подозреваемых.