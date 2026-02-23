x
23 февраля 2026
Израиль

Автомобиль упал во двор жилого дома в Хайфе, пострадали две женщины

Хайфа
Мада
Спасательные операции
время публикации: 23 февраля 2026 г., 16:23
Автомобиль упал во двор жилого дома в Хайфе, пострадали две женщины
Пресс-служба МАДА

В Хайфе на улице Эдмонд Пелег проводится спасательная операция: легковой автомобиль, в котором находились 16-летняя девушка и женщина в возрасте около 70 лет, съехал с обрыва и упал во двор жилого дома.

В результате инцидента девушка получила травмы спины, пожилая женщина получила черепно-мозговую травму. Обе пострадавшие в состоянии средней степени тяжести после оказания неотложной помощи будут доставлены в больницу.

