Автомобиль упал во двор жилого дома в Хайфе, пострадали две женщины
время публикации: 23 февраля 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 16:23
В Хайфе на улице Эдмонд Пелег проводится спасательная операция: легковой автомобиль, в котором находились 16-летняя девушка и женщина в возрасте около 70 лет, съехал с обрыва и упал во двор жилого дома.
В результате инцидента девушка получила травмы спины, пожилая женщина получила черепно-мозговую травму. Обе пострадавшие в состоянии средней степени тяжести после оказания неотложной помощи будут доставлены в больницу.
