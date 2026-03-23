Нетаниягу прокомментировал сообщения о переговорах между США и Ираном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал заявление Дональда Трампа о переговорах с Ираном о прекращении боевых действий.

"Сегодня я поговорил с нашим другом, президентом Трампом. Он считает, что есть возможность использовать колоссальные достижения ЦАХАЛа и армии США, чтобы заключить соглашение, которое будет отвечать нашим жизненно важным интересам", – заявил Нетаниягу.

Израильский премьер также отметил, что ЦАХАЛ параллельно продолжает наносить удары в Иране и в Ливане. "Мы методично уничтожаем ракетную и ядерную программу Ирана и продолжаем бороться с "Хизбаллой". Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ученых-ядерщиков, и этим мы не ограничимся. Мы будем защищать наши жизненно важные интересы при любых обстоятельствах", – заявил Нетаниягу.