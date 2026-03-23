СМИ: вице-президент США обсуждал с Нетаниягу возможные переговоры с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 19:47
Барак Равид, журналист телеканала "Кешет-12", сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что в понедельник, 23 марта, вице-президент США Джей Вэнс позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
В своем блоге в соцсети Х Барак Равид написал, что разговор шел о попытках США начать переговоры с Ираном.
По словам источника, Вэнс и Нетаниягу обсудили пункты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщали, что переговоры, как ожидается, пройдут в столице Пакистана, делегацию США будет возглавлять вице-президент США Вэнс.
Ссылки по теме
