23 марта 2026
23 марта 2026
СМИ: вице-президент США обсуждал с Нетаниягу возможные переговоры с Ираном

время публикации: 23 марта 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 19:47
Барак Равид, журналист телеканала "Кешет-12", сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что в понедельник, 23 марта, вице-президент США Джей Вэнс позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

В своем блоге в соцсети Х Барак Равид написал, что разговор шел о попытках США начать переговоры с Ираном.

По словам источника, Вэнс и Нетаниягу обсудили пункты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщали, что переговоры, как ожидается, пройдут в столице Пакистана, делегацию США будет возглавлять вице-президент США Вэнс.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2026

Трамп: "Переговоры с Ираном проходят прекрасно, Ормузский пролив мы будем контролировать сообща"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2026

JP: США ведут переговоры со спикером парламента Ирана. Галибаф это отрицает
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

Источники в Иерусалиме: Израиль был уведомлен о переговорах США с Ираном