СМИ: вице-президент США обсуждал с Нетаниягу возможные переговоры с Ираном

Барак Равид, журналист телеканала "Кешет-12", сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что в понедельник, 23 марта, вице-президент США Джей Вэнс позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

В своем блоге в соцсети Х Барак Равид написал, что разговор шел о попытках США начать переговоры с Ираном.

По словам источника, Вэнс и Нетаниягу обсудили пункты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщали, что переговоры, как ожидается, пройдут в столице Пакистана, делегацию США будет возглавлять вице-президент США Вэнс.