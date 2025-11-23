x
ЦАХАЛ атакует в Газе, но "перемирие" продолжается

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 23 ноября 2025 г., 08:07
ЦАХАЛ атакует в Газе, но "перемирие" продолжается
В воскресенье, 23 ноября, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. При этом, судя по всему, речь идет об ограниченных действиях – формально соглашение о прекращении огня остается в силе.

Минувшей ночью для нанесения ударов по целям на востоке Хан-Юниса и в Рафиахе были задействованы авиация и артиллерия. Также артиллерия ЦАХАЛа утром обстреливала цели на востоке Аль-Бурейджа, в центре сектора.

Накануне саудовские СМИ объявляли о выходе ХАМАСа из соглашения о прекращении огня в Газе. Но высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг эти сообщения в интервью катарской телекомпании "Аль-Джазира". "Мы сохраняем приверженность соглашению", – заявил он.

22 ноября канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила сообщение, отметив, что ХАМАС в очередной раз нарушил прекращение огня, отправив террориста в сторону района, контролируемого Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛа. "В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных боевиков ХАМАСа", – говорилось в заявлении.

Вечером в субботу пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа в совместном заявлении сообщали, что за последние 24 часа в Рафиахе были ликвидированы 11 и арестованы шесть террористов, вышедших из туннеля. Накануне сообщалось, что по оценкам военной разведки, в туннеле под Рафиахом заблокированы около 80 террористов. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛом. Власти Израиля пока не приняли решения.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявлял: "Либо сдавайтесь с поднятыми руками, либо умрите".

