В Хайфе тушат пожар в районе Эйн а-Ям
время публикации: 23 ноября 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 07:57
Утром 23 ноября в хайфском районе Эйн а-Ям возник сильный пожар. К его тушению привлечены девять расчетов пожарно-спасательной службы.
Огонь распространился вблизи жилых домов. Пожарные заняты локализацией возгорания и предотвращением его продвижения к зданиям.
Жителям района рекомендовано избегать зоны пожара и не мешать работе экстренных служб.
Информации о пострадавших и о причинах возгорания на данный момент нет.
Ссылки по теме