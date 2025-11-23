В Хайфе тушат пожар в районе Эйн а-Ям

Утром 23 ноября в хайфском районе Эйн а-Ям возник сильный пожар. К его тушению привлечены девять расчетов пожарно-спасательной службы.

Огонь распространился вблизи жилых домов. Пожарные заняты локализацией возгорания и предотвращением его продвижения к зданиям.

Жителям района рекомендовано избегать зоны пожара и не мешать работе экстренных служб.

Информации о пострадавших и о причинах возгорания на данный момент нет.