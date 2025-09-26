x
Израиль

Абу Шабаб объявил о еще одном "брате" – в Байт-Лахии

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 26 сентября 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 10:13
Абу Шабаб объявил о еще одном "брате" – в Байт-Лахии
facebook.com/yasershabab2024

На странице "народных сил" Ясира Абу Шабаба в соцсети Facebook объявлено о поддержке еще одного вооруженного ополчения на севере сектора Газы – речь идет о группе Ашрафа аль-Манси в Байт-Лахии.

"Народные силы выражают благодарность и признательность брату Ашрафу аль-Манси за усилия по борьбе с терроризмом, поддержку народа Газы и обеспечение безопасности", – говорится в заявлении Абу Шабаба.

Судя по публикациям в соцсетях, эта группировка декларирует стремление к миру в Газе и действует против ХАМАСа. Самоназвание – "Служба по борьбе с терроризмом".

Около недели назад сообщалось о другой "милиции", поддерживаемой Абу Шабабом – группе Хусама Абд аль-Маджида аль-Асталя в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

Не совсем понятно, как могут функционировать на севере Газы подобные "милиции", так как в этих районах продолжаются боевые действия и большая часть населения эвакуирована.

Ясир Абу Шабаб контролирует часть юго-востока сектора Газы. Там в настоящее боевых действий ЦАХАЛ не ведет.

Израиль
