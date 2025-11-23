Задержан 14-летний житель Иерусалима, подозреваемый в нападении на экс-министра от ШАС

Полиция сообщает, что вечером 22 ноября был задержан 14-летний житель Иерусалима, подозреваемый в нападении на должностное лицо.

Судя по всему, речь идет о задержанном по подозрению в нападении 15 ноября на депутата Кнессета, бывшего министра труда Йоава Бен-Цура (ШАС).

Поводом для нападения послужило согласие партии ШАС продвигать "закон о призыве" (по сути речь идет о законе об освобождении от воинской повинности, но многие "харедим" считают иначе).

В окружении Бен-Цура называли это нападение "попыткой линчевания".

Полиция, не называя имени политика, сообщала ранее о "попытке нападения на должностное лицо в одном из районов центрального Иерусалима". Участники беспорядков повредили его автомобиль и забросали его мусорными мешками, говорится в сообщении полиции. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль должностного лица получил незначительные повреждения, заявляют правоохранительные органы.