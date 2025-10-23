x
Израиль
Израиль

На Голанах уничтожают старые боеприпасы: будут слышны взрывы

ЦАХАЛ
Вооружения
Голаны
время публикации: 23 октября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 11:22
На Голанах уничтожают старые боеприпасы: будут слышны взрывы
Ayal Margolin/Flash90

Армия обороны Израиля сообщает, что в четверг, 23 октября, с 11:30 до 13:30 на полигоне в районе Голанских высот будет проводиться уничтожение боеприпасов методом контролируемых взрывов.

В связи с этим в окрестностях будет слышен шум. Органы местной власти разослали сообщения населению о том, что речь не идет об опасной ситуации в сфере безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
