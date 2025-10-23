Девушку ужалила змея в Иорданской долине, пострадавшая в тяжелом состоянии

На открытой местности в Иорданской долине девушку ужалила змея: по предположительным данным, речь идет о синайской гадюке, одной из самых ядовитых змей в Израиле.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего на вертолете МАДА ее эвакуировали в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам медиков, во время прогулки девушка почувствовала резкий укус в руку и услышала шорох в кустах. У нее началась тошнота и рвота, что говорило о сильной аллергической реакции. Лишь своевременное вмешательство медиков помогло спасти ее жизнь.