x
23 октября 2025
|
последняя новость: 22:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 22:40
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Девушку ужалила змея в Иорданской долине, пострадавшая в тяжелом состоянии

Мада
Животные
время публикации: 23 октября 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 22:38
Девушку ужалила змея в Иорданской долине, пострадавшая в тяжелом состоянии
Wikipedia

На открытой местности в Иорданской долине девушку ужалила змея: по предположительным данным, речь идет о синайской гадюке, одной из самых ядовитых змей в Израиле.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего на вертолете МАДА ее эвакуировали в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам медиков, во время прогулки девушка почувствовала резкий укус в руку и услышала шорох в кустах. У нее началась тошнота и рвота, что говорило о сильной аллергической реакции. Лишь своевременное вмешательство медиков помогло спасти ее жизнь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 июня 2020

Ядовитая змея укусила жителя деревни Маэр, мужчина в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 апреля 2019

В районе Кирьят-Гата змея ужалила подростка
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 октября 2018

60-летняя женщина умерла от укуса змеи