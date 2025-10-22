Axios: сенаторы-демократы призвали Трампа не допустить аннексии Западного берега
время публикации: 22 октября 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 00:43
Более 40 сенаторов-демократов во главе с Адамом Шиффом обратились к президенту Трампу с просьбой усилить противодействие попыткам Израиля аннексировать часть территорий на Западном берегу. Об этом пишет обозреватель Барак Равид в издании Axios.
Сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман стал единственным демократом, не подписавшим письмо.
Месяц назад на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран Трамп дал понять, что не позволит Израилю аннексировать части Западного берега, однако это обязательство не было включено в его 20-пунктный мирный план по завершению войны в Газе. Демократы попросили его вновь озвучить эту позицию теперь, когда соглашение о прекращении огня вступило в силу.
