Внимание, розыск: пропала 21-летняя Агам Даниэль из Холона
время публикации: 24 апреля 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 09:46
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летней Агам Даниэль из Холона. В последний раз видели днем 23 апреля в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.65, стройная, волосы русые, с прядями более светлого оттенка, глаза карие.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5027999.