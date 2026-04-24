Внимание, розыск: пропала 21-летняя Агам Даниэль из Холона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 21-летней Агам Даниэль из Холона. В последний раз видели днем 23 апреля ​​в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, стройная, волосы русые, с прядями более светлого оттенка, глаза карие.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5027999.