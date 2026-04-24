24 апреля 2026
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Опрос "Mаарива": партия Беннета догнала "Ликуд"

время публикации: 24 апреля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 08:54
Опрос "Маарива": партия Беннета догнала "Ликуд"
Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, впервые с лета 2025 года партия "Ликуд" не набрала бы достаточно мандатов, чтобы стать крупнейшей фракцией Кнессета.

"Ликуд" теряет один мандат и набирает 24 мандата. Столько же – у партии "Беннет 2026" Нафтали Беннета. Партия "Яшар" Гади Айзенкота теряет позиции и набирает только 12 мандатов.

У ШАС, НДИ, "Оцма Йегудит" и "Демократим" – по 9 мандатов, у "Еш Атид" и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

В общей сложности еврейские оппозиционные партии набирают 61 мандат, партии коалиции – 49 мандатов.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
