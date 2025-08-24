x
24 августа 2025
24 августа 2025
Израиль

"Ракевет Исраэль": с 25 августа движение поездов будет полностью восстановлено

время публикации: 24 августа 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 19:28
"Ракевет Исраэль": с 25 августа движение поездов будет полностью восстановлено
Yossi Aloni FLASH90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что с понедельника, 25 августа, движение поездов по всей стране будет полностью восстановлено. В то же время в компании предупреждают о возможных незначительных отклонениях от расписания на некоторых маршрутах из-за дополнительных остановок.

На линии Ашкелон – Биньямина поезда временно будут курсировать только до станции в Герцлии. Пассажирам, следующим дальше на север, придется делать пересадку.

Пересадка потребуется также пассажирам линии Беэр-Шева – Кармиэль. Прямые поезда на этом маршруте планируется возобновить с 1 сентября.

В воскресенье, 24 августа, для пассажиров открылись станции "Лод-Ганей Авив" и "Кфар-Хабад", а поезда с юга доходили лишь до станции "Тель-Авив-Хагана".

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

