Пятеро израильтян задержаны по подозрению в нападении на сотрудников сил безопасности

В ходе совместной операции ШАБАКа, полиции округа Иудеи и Самарии и подразделения ЯМАР задержаны пятеро израильтян, подозреваемых в причастности к насильственным действиям против сотрудников сил безопасности.

В совместном заявлении полиции и ШАБАКа говорится, что действия израильтян оцениваются как террор и они представляют серьезную угрозу безопасности государства.

В отношении остальных подробностей расследования этого дела действует судебный запрет на публикацию, который будет действовать до 3 сентября.

Представители общественной организации "Хонену", адвокаты которой представляют подозреваемых, сообщили, что пятеро поселенцев были задержаны прошлой ночью в районе Иерусалима.