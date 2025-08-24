Пятеро израильтян задержаны по подозрению в нападении на сотрудников сил безопасности
В ходе совместной операции ШАБАКа, полиции округа Иудеи и Самарии и подразделения ЯМАР задержаны пятеро израильтян, подозреваемых в причастности к насильственным действиям против сотрудников сил безопасности.
В совместном заявлении полиции и ШАБАКа говорится, что действия израильтян оцениваются как террор и они представляют серьезную угрозу безопасности государства.
В отношении остальных подробностей расследования этого дела действует судебный запрет на публикацию, который будет действовать до 3 сентября.
Представители общественной организации "Хонену", адвокаты которой представляют подозреваемых, сообщили, что пятеро поселенцев были задержаны прошлой ночью в районе Иерусалима.
