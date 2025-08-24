x
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
24 августа 2025
Израиль

Яир Голан подал иск на 300 тысяч шекелей против карикатуриста Ора Рейхерта

Демократим
Яир Голан
Суд
время публикации: 24 августа 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 18:33
Яир Голан подал иск на 300 тысяч шекелей против карикатуриста Ора Рейхерта
Oren Ben Hakoon/Flash90

Глава партии "Демократим" Яир Голан подал иск против художника Ора Рейхерта, обвиняя его в клевете и требуя компенсацию в размере 300 тысяч шекелей. Об этом написал сайт "Мако".

В иске, подготовленном адвокатом Лиад Верцхайнер, указывается, что Ор Рейхерт опубликовал девять карикатур, в которых он изобразил Яира Голана в образе террориста ХАМАСа. Поводом для одной из карикатур, в частности стали слова Голана о том, что "здравомыслящее государство не убивает младенцев ради развлечения и не ставит перед собой цель изгнания населения".

В иске утверждается, что Рейхерт изобразил Голана в своих карикатурах как человека, который разделяет цели ХАМАСа и помогает ему во время войны. По словам истца, эти карикатуры спровоцировали травлю против него в социальных сетях.

