Яир Голан подал иск на 300 тысяч шекелей против карикатуриста Ора Рейхерта

Глава партии "Демократим" Яир Голан подал иск против художника Ора Рейхерта, обвиняя его в клевете и требуя компенсацию в размере 300 тысяч шекелей. Об этом написал сайт "Мако".

В иске, подготовленном адвокатом Лиад Верцхайнер, указывается, что Ор Рейхерт опубликовал девять карикатур, в которых он изобразил Яира Голана в образе террориста ХАМАСа. Поводом для одной из карикатур, в частности стали слова Голана о том, что "здравомыслящее государство не убивает младенцев ради развлечения и не ставит перед собой цель изгнания населения".

В иске утверждается, что Рейхерт изобразил Голана в своих карикатурах как человека, который разделяет цели ХАМАСа и помогает ему во время войны. По словам истца, эти карикатуры спровоцировали травлю против него в социальных сетях.