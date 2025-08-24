x
24 августа 2025
Израиль

В Тель-Авиве задержаны двое палестинских нелегалов, подозреваемых в подготовке теракта

Полиция
ШАБАК
время публикации: 24 августа 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 22:13

Пресс-служба полиции Израиля

ШАБАК и полиция задержали на севере Тель-Авива двух палестинских нелегалов, подозреваемых в подготовке теракта.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в течение последних часов в Тель-Авиве велся розыск предполагаемых террористов из района Шхема. Подозреваемые были задержаны с интервалом в несколько минут, они не были вооружены.

Группа быстрого реагирования полиции и ШАБАКа "Текила" была отправлена в северный Тель-Авив после получения информации от Службы общей безопасности об угрозе теракта.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование продолжается.

