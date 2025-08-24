В Тель-Авиве задержаны двое палестинских нелегалов, подозреваемых в подготовке теракта
время публикации: 24 августа 2025 г., 21:53 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 22:13
ШАБАК и полиция задержали на севере Тель-Авива двух палестинских нелегалов, подозреваемых в подготовке теракта.
Радиостанция "Кан Бет" передает, что в течение последних часов в Тель-Авиве велся розыск предполагаемых террористов из района Шхема. Подозреваемые были задержаны с интервалом в несколько минут, они не были вооружены.
Группа быстрого реагирования полиции и ШАБАКа "Текила" была отправлена в северный Тель-Авив после получения информации от Службы общей безопасности об угрозе теракта.
Пресс-служба полиции сообщила, что расследование продолжается.
