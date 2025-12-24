Левин отказался от намерения назначить контролера расследования дела о главном военном прокуроре

Министр юстиции Ярив Левин принял решение не назначать контролера за ходом расследования дела бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Глава минюста принял это решение после того, как Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил просьбу Левина повторно рассмотреть кандидатуру отставного судьи Ашера Кулы на должность контролера расследования.

Как сообщает "Кан", Управление государственной службы "забраковало" несколько кандидатур, предложенных Яривом Левином. Помимо прочего, Левин предлагал назначить адвоката из общественной адвокатуры. Все кандидатуры были отклонены, так как не соответствуют критериям, определенным БАГАЦем.

Левин отклонил предложение судей БАГАЦа, заявивших, что они могут издать вердикт с назначением конкретного кандидата. В окружении Левина говорят, что расследование завершится без контролера.