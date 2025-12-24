"Ты ответишь за все. Я тебя зарежу". Партия НДИ обратилась в полицию после угроз в адрес Либермана

Партия "Наш дом Израиль" подала жалобу в полицию в связи с угрозой, отправленной главе партии Авигдору Либерману в социальных сетях неизвестным экстремистом.

В тексте сообщения говорилось: "Ты ответишь за все. Я тебя зарежу".

Это не первая за последнее время попытка запугать Либермана, отмечает пресс-служба НДИ. Месяцем ранее в сети была опубликована угроза следующего содержания: "Либерман, как и любой нацист, кричит, кричит, кричит, а потом еврейский народ его уничтожит". До этого главе НДИ было отправлено и откровенно расистское сообщение: "Шпионы из России будут казнены. Либерман – первый".

Полиция расследует угрозы в отношении Либермана.