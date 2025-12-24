x
24 декабря 2025
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2025
|
24 декабря 2025
|
последняя новость: 12:23
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Ты ответишь за все. Я тебя зарежу". Партия НДИ обратилась в полицию после угроз в адрес Либермана

Полиция
НДИ
Авигдор Либерман
Соцсети
время публикации: 24 декабря 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 11:27
"Ты ответишь за все. Я тебя зарежу". Партия НДИ обратилась в полицию после угроз в адрес Либермана
Chaim Goldberg/Flash90

Партия "Наш дом Израиль" подала жалобу в полицию в связи с угрозой, отправленной главе партии Авигдору Либерману в социальных сетях неизвестным экстремистом.

В тексте сообщения говорилось: "Ты ответишь за все. Я тебя зарежу".

Это не первая за последнее время попытка запугать Либермана, отмечает пресс-служба НДИ. Месяцем ранее в сети была опубликована угроза следующего содержания: "Либерман, как и любой нацист, кричит, кричит, кричит, а потом еврейский народ его уничтожит". До этого главе НДИ было отправлено и откровенно расистское сообщение: "Шпионы из России будут казнены. Либерман – первый".

Полиция расследует угрозы в отношении Либермана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

"Кан": в полицию подана жалоба на угрозы в адрес Авигдора Либермана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2023

НДИ пожалуется в полицию угрозы со стороны ХАМАСа в адрес Авигдора Либермана