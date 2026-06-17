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Израиль

Осторожно, фишинг: SMS мошенников о плате за 6-е шоссе появляются в переписке с GOVIL

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 17 июня 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 10:12
Осторожно, фишинг: SMS мошенников о плате за 6-е шоссе появляются в переписке с GOVIL
Национальное управление кибербезопасности

Сетевые мошенники продолжают совершенствовать способы обмана граждан, используя современные технологии. Национальное управление кибербезопасности опубликовало предупреждение о мошеннической кампании с использованием SMS-сообщений о якобы имеющейся задолженности за проезд по шоссе №6.

При этом важно подчеркнуть: фальшивые SMS появляются в существующей цепочке сообщений GOVIL и поэтому могут выглядеть как официальные уведомления государственных служб.

В Управлении кибербезопасности подчеркивают: речь не идет об официальном сообщении, и данная рассылка не связана со взломом системы рассылки GOVIL.

Содержащаяся в сообщении ссылка ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных или платежной информации.

Граждан призывают не переходить по таким ссылкам и не вводить на подозрительных сайтах личные данные или данные банковских карт.

Израиль
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