Комиссия Кнессета одобрила законопроект о смертной казни для террористов

Комиссия Кнессета по национальной безопасности утвердила законопроект о смертной казни для террористов к голосованию во втором и третьем чтениях. Об этом сообщается на сайте парламента Израиля.

После одобрения комиссией законопроект должен быть вынесен на пленарное заседание Кнессета для окончательного утверждения.

При этом на данном этапе закон еще не принят окончательно: комиссия лишь завершила подготовку документа ко второму и третьему чтениям.