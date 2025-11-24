Автобус сдавал назад и врезался в дом в Холоне: пострадали 10 человек
время публикации: 24 ноября 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 13:52
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:17 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Билу в Холоне, где пассажирский автобус врезался в жилой дом.
Пожарно-спасательная служба уточняет, что инцидент произошел, когда автобус сдавал назад. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь десяти пострадавшим, получившим легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства инцидента.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 мая 2025