Автобус сдавал назад и врезался в дом в Холоне: пострадали 10 человек

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон в 13:17 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Билу в Холоне, где пассажирский автобус врезался в жилой дом.

Пожарно-спасательная служба уточняет, что инцидент произошел, когда автобус сдавал назад. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь десяти пострадавшим, получившим легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства инцидента.