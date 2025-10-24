Заместительница спецпосланника Трампа Морган Ортагус прибудет в субботу в Израиль

Заместительница специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке Морган Ортагус прибудет в субботу, 25 октября, в Израиль.

Она останется в Израиле до понедельника в рамках надзора за выполнением соглашения о прекращении огня, а затем вылетит обратно в США.

В следующую субботу ожидается прибытие министра энергетики США Криса Райта.