Израиль
Израиль

В ДТП с грузовиком возле Ревадим пострадали два человека

ДТП
время публикации: 24 сентября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 21:46
В ДТП с грузовиком возле Ревадим пострадали два человека
Пресс-служба МАДА

На 3-м шоссе, возле въезда в промышленную зону Ревадим, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу "Каплан" доставлены двое пострадавших: мужчина примерно 20 лет в тяжелом состоянии с травмой головы, и 18-летний юноша в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
