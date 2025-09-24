В ДТП с грузовиком возле Ревадим пострадали два человека
время публикации: 24 сентября 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 21:46
На 3-м шоссе, возле въезда в промышленную зону Ревадим, произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу "Каплан" доставлены двое пострадавших: мужчина примерно 20 лет в тяжелом состоянии с травмой головы, и 18-летний юноша в состоянии средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме