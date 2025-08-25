Пассажир авиарейса Париж-Тель-Авив задержан с 20 килограммами порошка, похожего на кокаин

В международном аэропорту "Бен-Гурион" задержан 30-летний житель Хадеры, прилетевший рейсом из Парижа, в багаже которого были обнаружены 20 кг порошка, похожего на кокаин.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что подозреваемый был задержан сотрудниками 747-го подразделения отделения полиции аэропорта в сотрудничестве с центральным подразделением полиции Прибрежного округа.

Изъятый у пассажира порошок передан в криминалистическую лабораторию.

По просьбе полиции суд продлил содержание подозреваемого под стражей до 2 сентября.