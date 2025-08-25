Машина врезалась в стену в Саджуре, погибла 76-летняя женщина

В друзской деревне Саджур произошла авария: автомобиль врезался в стену. Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" пытались реанимировать 76-летнюю женщину, получившую крайне тяжелую черепно-мозговую травму, но их усилия оказались напрасными.

Медики констатировали смерть пострадавшей на месте происшествия. Еще одна женщина, в возрасте 55 лет, получила в результате аварии легкие травмы, ей была казана неотложная помощь, после чего она была эвакуирована в больницу.