05 января 2026
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Депутат Кнессета Ахмад Тиби и пресс-секретарь полиции в прямом эфире обменялись оскорблениями

Полиция
Ахмад Тиби
время публикации: 05 января 2026 г., 23:33 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 00:00
Ахмад Тиби
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как депутат Кнессета Ахмад Тиби в эфире 13-го телеканала назвал пресс-секретаря полиции "пустым местом", полиция потребовала начать расследование в отношении парламентария, и намерена обратиться к юридическому советнику правительства.

Обмен оскорблениями произошел в эфире программы "Разговор дня". Ведущая Люси Ахариш беседовала по видеосвязи с Ахмадом Тиби о преступности в арабском секторе и об операции полиции в Тарабине, в ходе которой полицейскими был застрелен местный житель, Мухаммад Хусейн Тарабин, отец семерых детей. Депутат рассказал, что брат убитого утверждает, что "полиция замыла кровь и убрала улики с места происшествия". По словам Тиби, "полиция ведет себя как мафия". В этот момент находившийся в студии пресс-секретарь полиции Арье Дорон внезапно вмешался в беседу: "Позор тебе, депутат Кнессета, который называет полицию мафией!". Ахмад Тиби в ответ повысил голос: "Закрой рот, ссанный чинуша! Ты пустое место! Шпана на должности пресс-секретаря".

Ведущей Люси Ахариш удалось прекратить ссору в прямом эфире.

После этого эфира пресс-служба полиции распространила заявление с осуждением Ахмада Тиби и требованием извинений. Кроме того в сообщении полиции говорится, что оскорбление государственного служащего является уголовным преступлением.

