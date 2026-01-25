x
25 января 2026
25 января 2026
Израиль

БАГАЦ проведет срочное заседание по призыву ультраортодоксов

время публикации: 25 января 2026 г., 20:08 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 20:22
БАГАЦ проведет срочное заседание по призыву ультраортодоксов
Flash90. Фото Г.Йоханан

Высший суд справедливости принял решение о проведении срочного заседания по иску "Движения за качество власти", обвиняющего правительство в неуважении к суду в деле о призыве ультраортодоксов.

БАГАЦ проведет слушание по этому вопросу не позднее конца февраля, иск будет рассматривать расширенный состав из пяти судей во главе с Ноамом Сольбергом. За неделю до заседания правительство обязано подать подробное и актуальное объяснение о льготах, которые предоставляются не проходящим службу "харедим" и о планируемых мерах принуждения отказников.

Истцы утверждают, что правительство уклоняется от выполнения вердикта БАГАЦа от июня 2024 года, отменившего освобождения "харедим" призывного возраста от отсрочек и обязавшего государство начать массовый их призыв на армейскую службу.

