В Центральном военном округе начались штабные оперативные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о старте оперативных учений в штабе Центрального военного округа. Учения сосредоточены на повышении готовности к к экстремальным сценариям в обороне и в наступлении, включая отработку действий нескольких дивизий одновременно, совместно с Гражданской администрацией, действующей в Иудее и Самарии.

Кроме того, в ходе учений проверяется оптимальное выполнение оперативных процессов – от уровня штаба Центрального округа до Генштаба. Учения были запланированы заранее как часть графика учений оперативного управления ЦАХАЛа на 2026 год.