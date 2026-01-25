В Центральном военном округе начались штабные оперативные учения
время публикации: 25 января 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 14:55
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о старте оперативных учений в штабе Центрального военного округа. Учения сосредоточены на повышении готовности к к экстремальным сценариям в обороне и в наступлении, включая отработку действий нескольких дивизий одновременно, совместно с Гражданской администрацией, действующей в Иудее и Самарии.
Кроме того, в ходе учений проверяется оптимальное выполнение оперативных процессов – от уровня штаба Центрального округа до Генштаба. Учения были запланированы заранее как часть графика учений оперативного управления ЦАХАЛа на 2026 год.
