x
25 января 2026
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 15:50
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Центральном военном округе начались штабные оперативные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 25 января 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 14:55
В Центральном военном округе начались штабные оперативные учения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о старте оперативных учений в штабе Центрального военного округа. Учения сосредоточены на повышении готовности к к экстремальным сценариям в обороне и в наступлении, включая отработку действий нескольких дивизий одновременно, совместно с Гражданской администрацией, действующей в Иудее и Самарии.

Кроме того, в ходе учений проверяется оптимальное выполнение оперативных процессов – от уровня штаба Центрального округа до Генштаба. Учения были запланированы заранее как часть графика учений оперативного управления ЦАХАЛа на 2026 год.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2026

В Иерусалиме пройдут учения ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

В районе Кирьят-Шмоны пройдут военные учения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2026

ЦАХАЛ провел масштабные учения на юге Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

1 января ЦАХАЛ проведет учения в районе Эйлата