Ограничения в отношении Йонатана Уриха продлены еще на два месяца

Окружной суд отменил решение судьи мирового суда Менахема Мизрахи и продлил ограничения в отношении советника главы правительства Йонатана Уриха. Отстранение Уриха от места его работы – канцелярии главы правительства – продлено еще на 60 дней.

В своем решении судья Яаков Шепснер указал, что он не разделяет позицию мирового суда "как в процессуальном аспекте, так и в доказательственном аспекте, а также в итоговом аспекте, касающемся существа ходатайства".

Напомним, судья мирового суда Менахем Мизрахи в своем вердикте подверг полицию критике в связи с многочисленными недочетами в ходе расследования: в частности, утверждает он, полиция "по каким-то причинам" не вызвала на допрос Биньямина Нетаниягу, хотя Эли Фельдштейн на допросе объявил, что сообщил премьеру о своем намерении опубликовать секретный документ.

Судья Мизрахи не ограничивается этой констатацией: он указывает, что если следствие не вызывает на допрос упомянутого подследственным человека, то следователи знают – этот человек, скорее всего, не подтвердит "нужные" следствию факты, а возможно, и опровергнет их. Таким образом, следователи стремились продолжить нужное им направление расследования и "забывали" о свидетелях, которые могли этому направлению помешать.

Судья указал также, что наложенные на Йонатана Уриха ограничения были основаны на подозрениях, связанных с "Катаргейтом", а ограничения по делу "Катаргейт" отменены – следовательно, просьба продлить ограничения по делу Bild не имеет под собой оснований.