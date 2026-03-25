Скончался израильский актер и режиссер Шмулик Кальдерон

Израильский актер и режиссер Шмуэль (Шмулик) Кальдерон умер в возрасте 75 лет от осложнений после аневризмы аорты.

Похороны состоятся 26 марта на кладбище Яркон.

Кальдерон родился в 1950 году, окончил театральную школу Нисана Натива и начал актерскую карьеру в 1970-х, участвуя в спектаклях Хайфского театра.

За десятилетия творческой деятельности Кальдерон снялся в десятках фильмов и телесериалов, в том числе в "Кратком курсе истории любви", "Турецком марше" и голливудском фильме Стивена Спилберга "Мюнхен" (2005).

Особое место в его творчестве занимала тема психологической травмы. В 2004 году Кальдерон написал сценарий, спродюсировал и снялся в фильме "Поздняя реакция" о ветеране Первой ливанской войны, страдающем посттравматическим синдромом. Эта тема была для него глубоко личной: участник войны Судного дня 1973 года, он сам пережил боевую психологическую травму, которую впоследствии переработал в моноспектакль "Touch Wood", показанный более 1 400 раз в Израиле и за рубежом.