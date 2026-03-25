Бывшая заложница Мия Шем сыграет в драматическом мини-сериале

13-й канал израильского телевидения анонсировал новый мини-сериал, в котором сыграет бывшая заложница Мия Шем. Проект под названием "Двойная жизнь" основан на реальной истории и исследует тему двойных идентичностей и разрыва между образом, который человек демонстрирует окружающим, и его настоящей жизнью.

В проекте играют Мия Шем, Эвиатар Озери, Шели Перец, Рон Троян, Эли Хули, Ади Нааман и другие. Авторы сериала – Рон Троян и Баркат Муфкади.

Это не первая актерская работа Мии Шем после освобождения из плена ХАМАСа. Она принимает участие в постановке мюзикла "Симба, король львов", играя принцессу солнца саванны Джуа. Этот образ был специально придуман и введен в постановку ради Мии.