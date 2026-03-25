Израиль

СМИ: Нетаниягу приказал армии уничтожить как можно больше иранских военных объектов за 48 часов

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 20:43
СМИ: Нетаниягу приказал армии уничтожить как можно больше иранских военных объектов за 48 часов
Фото: Мааян Туаф/GPO

Издание New York Times со ссылкой на два официальных израильских источника написало, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал ЦАХАЛу приказ приложить максимум усилий для уничтожения иранской военной промышленности в течение ближайших 48 часов. Приказ был отдан после того, как Израиль ознакомился с американским предложением из 15 пунктов, направленным Ирану.

Параллельно с этим, CNN сообщило: в Израиле опасаются, что США, невзирая на отказ Ирана от предложения, могут объявить месячное перемирие для возобновления переговоров. При этом Тегеран настаивает на собственных условиях прекращения огня: полная остановка ударов и ликвидаций, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, выплата компенсаций за причиненный Ирану ущерб и установление иранского контроля над судоходством в Ормузском проливе.

Сайт Ynet написал, что в Израиле опасаются, что накануне ближайших выходных или, самое позднее, до середины следующей недели, Трамп объявит о прекращении огня сроком на месяц. В Израиле хотели бы, чтобы военные действия продолжались, как минимум, до 9 апреля.

