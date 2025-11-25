Бригады МАДА оказали помощь в связи с затоплениями на фоне дождей

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ночью и утром 25 ноября бригады выезжали на места происшествий в связи с затоплениями домов и застреванием автомобилей в лужах на фоне сильных дождей.

Подобные происшествия зафиксированы в Кирьят-Гате, Шфараме, Модиин-Илите, Кирьят-Моцкине, Бейт-Шемеше, Беэр-Шеве, Рахате, Кафр-Касеме и Тират-Кармеле.

Жертв нет. Ни об одном случае, когда потребовалась бы госпитализация, не сообщается.

В настоящее время из-за затоплений блокированы шоссе 40 в обоих направлениях в районе тюрьмы "Нафха" и шоссе 463 в обоих направлениях в районе Наэлы.