25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
последняя новость: 08:43
25 ноября 2025
Израиль

Бригады МАДА оказали помощь в связи с затоплениями на фоне дождей

Мада
Погода
Дожди
время публикации: 25 ноября 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 08:24
Бригады МАДА оказали помощь в связи с затоплениями на фоне дождей
Пресс-служба полиции Израиля

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что ночью и утром 25 ноября бригады выезжали на места происшествий в связи с затоплениями домов и застреванием автомобилей в лужах на фоне сильных дождей.

Подобные происшествия зафиксированы в Кирьят-Гате, Шфараме, Модиин-Илите, Кирьят-Моцкине, Бейт-Шемеше, Беэр-Шеве, Рахате, Кафр-Касеме и Тират-Кармеле.

Жертв нет. Ни об одном случае, когда потребовалась бы госпитализация, не сообщается.

В настоящее время из-за затоплений блокированы шоссе 40 в обоих направлениях в районе тюрьмы "Нафха" и шоссе 463 в обоих направлениях в районе Наэлы.

Израиль
