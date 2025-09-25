x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Израиль

Саперы и чрезвычайные службы завершили работы на месте падения БПЛА в Эйлате

время публикации: 25 сентября 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 00:16
Саперы и чрезвычайные службы завершили работы на месте падения БПЛА в Эйлате
Flash90

Около полуночи полиция Израиля сообщила о завершении работы саперов и аварийно-спасательных служб на месте падения беспилотного летательного аппарата в центре Эйлата. Район вновь открыт для движения автомобилей и пешеходов.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности. Обломки ракет или БПЛА могут содержать взрывчатые вещества и представляют реальную угрозу для жизни. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщить в службу экстренного вызова полиции по телефону 100, не приближаясь к найденным фрагментам и не пытаясь их перемещать.

