Ликвидирован террорист, расстреливавший людей в "мигуните" в Нахаль-Оз

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа с участием военной разведки АМАН был ликвидирован террорист Уаиль Матрия, который командовал отрядом спецназа ХАМАСа "Нухба" батальона "Шати" в районе города Газа.

Уаиль Матрия участвовал в налете на мобильное бомбоубежище ("мигунит") на военной базе "Нахаль-Оз" во время резни 7 октября 2023 года, и в ходе войны он продвигал террористические схемы против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.

Он был уничтожен с привлечением ВВС ЦАХАЛа.