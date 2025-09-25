x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Израиль

Ликвидирован террорист, расстреливавший людей в "мигуните" в Нахаль-Оз

Ликвидация
время публикации: 25 сентября 2025 г., 20:04 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 20:18
Ликвидирован террорист, расстреливавший людей в "мигуните" в Нахаль-Оз
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа с участием военной разведки АМАН был ликвидирован террорист Уаиль Матрия, который командовал отрядом спецназа ХАМАСа "Нухба" батальона "Шати" в районе города Газа.

Уаиль Матрия участвовал в налете на мобильное бомбоубежище ("мигунит") на военной базе "Нахаль-Оз" во время резни 7 октября 2023 года, и в ходе войны он продвигал террористические схемы против сил ЦАХАЛа в секторе Газы.

Он был уничтожен с привлечением ВВС ЦАХАЛа.

