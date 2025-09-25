Саар: "Флотилия Сумуда" доказала, что ее цель – провокация и поддержка ХАМАСа"

Министр иностранных дел Гидеон Саар прокомментировал ситуацию вокруг так называемой "флотилии Сумуда", которая готовится продолжить свой путь в сторону Газы.

"Израиль согласился на предложение итальянского правительства разгрузить гуманитарную помощь в порту Кипра и затем переправить её в Газу, – отметил Саар. – "Флотилия" отклонила итальянское предложение, доказав, что её истинная цель — провокация и поддержка ХАМАСа".

Министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль не позволит судам флотилии войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения законной морской блокады. "Израиль по-прежнему готов участвовать в любых конструктивных договоренностях по передаче гуманитарной помощи законным и мирным путем", – добавил Саар.

Ранее сегодня министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что в район южного побережья Крита для защиты итальянских граждан, участвующих в акции "флотилии Сумуда", направляются два фрегата – помимо Fasan (F 591) к этой миссии присоединяется ракетный фрегат Alpino (F 594).

Официально декларированная задача, поставленная перед капитанами этих фрегатов: защита и возможная помощь гражданским судам, на борту которых есть граждане Италии. Также власти Испании, с аналогичной целью – но для защиты испанских граждан, направляют к южному Криту патрульный корабль Furor (P-46).

Тем временем "флотилия Сумуда" продолжает готовиться к выходу от острова Крит в сторону Газы. До побережья Газы (цель акции) остается около 500 морских миль. С учетом темпа "флотилии", в восточное Средиземноморье суда могут прибыть в последних числах сентября или в начале октября.