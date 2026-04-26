Второе нашествие пчел на Нетивот: атаке подвергся новый квартал города

Рои пчел в воскресенье, 26 апреля, вновь заполнили улицы израильского города Нетивот. На этот раз они облюбовали один из жилых кварталов, где ведется новое строительство. В муниципалитете заявили Walla News, что ситуация находится под контролем.

Это уже второй подобный случай менее чем за две недели. 15 апреля рой из сотен пчел вынудил временно закрыть торговый центр. Тогда администрация торгового комплекса для решения проблемы вызвала профессионального пчеловода.

По словам специалистов, подобные нашествия пчел случаются чаще всего весной в период естественного деления пчелиной семьи. В это время старая матка уходит вместе с частью рабочих пчел в поисках нового места, и рой может временно осесть на машине, дереве или в любом другом месте. Пчелы обычно в это время не агрессивны, так как им не надо защищать "свой дом".