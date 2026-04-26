Министр просвещения распорядился провести беседу с подростками о недопустимости насилия

Министр просвещения Йоав Киш распорядился выделить в школах время для обсуждения проблемы насилия среди подростков. Беседы пройдут во всех учебных заведениях в ближайший вторник.

Это распоряжение поступило на фоне серии тяжелых инцидентов с участием несовершеннолетних, в том числе после убийства сотрудника пиццерии в Петах-Тикве Иману Биньямина Залки.