Министр просвещения распорядился провести беседу с подростками о недопустимости насилия
время публикации: 26 апреля 2026 г., 21:50 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 21:50
Министр просвещения Йоав Киш распорядился выделить в школах время для обсуждения проблемы насилия среди подростков. Беседы пройдут во всех учебных заведениях в ближайший вторник.
Это распоряжение поступило на фоне серии тяжелых инцидентов с участием несовершеннолетних, в том числе после убийства сотрудника пиццерии в Петах-Тикве Иману Биньямина Залки.
