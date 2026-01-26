x
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожарные эвакуировали больного в критическом состоянии прямо с аппаратом ЭКМО

время публикации: 26 января 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 13:36
Пожарные эвакуировали больного в критическом состоянии прямо с аппаратом ЭКМО
Пожарно-спасательная служба

Сотрудники пожарно-спасательной службы были вызваны со станции в Модиине для проведения сложной операции по спасению 60-летнего мужчины, который оказался заблокирован у себя дома в критическом состоянии.

Из-за сложности ситуации и тяжести состояния пострадавшего на место направили специальную мобильную установку ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, метод жизнеобеспечения, который берет на себя функции сердца и легких пациента при их отказе, – прим. ред.).

Медикам пришлось подключить мужчину к аппарату ЭКМО до начала эвакуации, чтобы стабилизировать его состояние и обеспечить безопасное извлечение из квартиры.

Пожарные работали на месте с использованием высотного подъемного крана и специализированного оборудования для спасательных работ. Операция проводилась синхронно с командой ЭКМО и парамедиками МАДА – каждое движение тщательно просчитывали, чтобы не нарушить непрерывность лечения и не отсоединить критически важные устройства.

После завершения спасательной операции мужчина был эвакуирован в больницу для продолжения лечения, оставаясь подключенным к аппарату ЭКМО.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2026

Спасательная операция возле Иерусалима: подростка вызволили из зыбучей грязи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

В Хайфе пожарные вызволили женщину из скатившейся с дороги машины
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 декабря 2025

70-летний садовник застрял на пальме – потребовалась помощь пожарных и спасателей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

В Иерусалиме спасен подросток, забравшийся на стрелу крана