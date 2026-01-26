Пожарные эвакуировали больного в критическом состоянии прямо с аппаратом ЭКМО

Сотрудники пожарно-спасательной службы были вызваны со станции в Модиине для проведения сложной операции по спасению 60-летнего мужчины, который оказался заблокирован у себя дома в критическом состоянии.

Из-за сложности ситуации и тяжести состояния пострадавшего на место направили специальную мобильную установку ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, метод жизнеобеспечения, который берет на себя функции сердца и легких пациента при их отказе, – прим. ред.).

Медикам пришлось подключить мужчину к аппарату ЭКМО до начала эвакуации, чтобы стабилизировать его состояние и обеспечить безопасное извлечение из квартиры.

Пожарные работали на месте с использованием высотного подъемного крана и специализированного оборудования для спасательных работ. Операция проводилась синхронно с командой ЭКМО и парамедиками МАДА – каждое движение тщательно просчитывали, чтобы не нарушить непрерывность лечения и не отсоединить критически важные устройства.

После завершения спасательной операции мужчина был эвакуирован в больницу для продолжения лечения, оставаясь подключенным к аппарату ЭКМО.