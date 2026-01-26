Минтуризма Израиля подготовило план эвакуации 42 тысяч туристов в случае войны с Ираном

Министерство туризма Израиля разработало план экстренной эвакуации туристов на случай эскалации напряженности с Ираном и возможного закрытия воздушного пространства. Об этом рассказал генеральный директор министерства туризма Михаэль Ицхаков в интервью корреспонденту радиостанции 103fm Анат Давидов.

По данным Управления регистрации населения, в Израиле находятся 42 тысячи иностранных туристов, и ведется ежедневный их мониторинг.

Ицхаков пояснил, что подготовка началась около месяца назад после консультаций с министром туризма Хаимом Кацем. Разработаны внутренние протоколы, призванные обеспечить безопасность и определенность для туристов в случае закрытия неба. Министерство подготовило уведомления на нескольких языках и планирует создать круглосуточный операционный центр для связи с туристами. Ведомство также проводит картирование местонахождения туристов, в первую очередь в гостиницах, чтобы обеспечить быструю реакцию в случае необходимости.

Глава Минтуризма заверил, что в случае закрытия воздушного пространства у ведомства есть оперативные возможности для немедленных действий, а все руководители знают свои задачи. "Не произойдет ситуации, когда туристы останутся здесь без присмотра", – подчеркнул Ицхаков, добавив, что министерство уже имеет опыт работы в условиях войны и извлекло уроки из предыдущих кризисов.