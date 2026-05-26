Полицейские спасли молодую газель, которую сбил автомобиль
время публикации: 26 мая 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 11:41
В минувшие выходные сотрудники полиции Арары спасли раненого детеныша газели, найденного на обочине 80-го шоссе.
Во время патрулирования они заметили лежавшее у дороги животное. По предположению полицейских, газель была сбита автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия.
Осмотрев животное, полицейские увидели, что газель не может стоять на ногах – по меньшей мере, две конечности были сломаны. Сотрудники полиции погрузили животное в патрульную машину и доставили в отделение, где напоили водой и присматривали за ним до прибытия инспекторов Управления природы и парков.
Раненая газель была перевезена в больницу для диких животных для оказания ветеринарной помощи.
