Полицейские спасли молодую газель, которую сбил автомобиль

В минувшие выходные сотрудники полиции Арары спасли раненого детеныша газели, найденного на обочине 80-го шоссе.

Во время патрулирования они заметили лежавшее у дороги животное. По предположению полицейских, газель была сбита автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия.

Осмотрев животное, полицейские увидели, что газель не может стоять на ногах – по меньшей мере, две конечности были сломаны. Сотрудники полиции погрузили животное в патрульную машину и доставили в отделение, где напоили водой и присматривали за ним до прибытия инспекторов Управления природы и парков.

Раненая газель была перевезена в больницу для диких животных для оказания ветеринарной помощи.