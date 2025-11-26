В Герцлии подросток получил тяжелые травмы, по всей видимости, при падении с высоты
время публикации: 26 ноября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 18:22
Прохожие вызвали "скорую" для подростка, лежавшего на тротуаре без сознания. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что характер травм, полученных юношей (примерно 15 лет), может свидетельствовать о падении с большой высоты.
Бригада "скорой" проводила реанимацию подростка по дороге в больницу "Меир".
Состояние подростка оценивается медиками как критическое.
