x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 19:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 19:35
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Герцлии подросток получил тяжелые травмы, по всей видимости, при падении с высоты

Мада
время публикации: 26 ноября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 18:22
В Герцлии подросток получил тяжелые травмы, по всей видимости, при падении с высоты
Пресс-служба МАДА

Прохожие вызвали "скорую" для подростка, лежавшего на тротуаре без сознания. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что характер травм, полученных юношей (примерно 15 лет), может свидетельствовать о падении с большой высоты.

Бригада "скорой" проводила реанимацию подростка по дороге в больницу "Меир".

Состояние подростка оценивается медиками как критическое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2025

Минобразования не видит связи между суицидом русскоязычного подростка и травлей в школе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

Телеканал "Кан-11" о гибели юноши в Иерусалиме: полиция проверяет версию самоубийства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2025

В Далият аль-Кармеле в результате падения с большой высоты тяжело травмирован юноша