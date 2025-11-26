Экс-депутат Кнессета Алекс Кушнир объявил, что не будет участвовать в ближайших выборах в Кнессет

Экс-депутат Кнессета Алекс Кушнир сообщил о своем решении не участвовать в ближайших выборах в Кнессет и вообще прекратить политическую деятельность. Он объясняет свое решение в Facebook.

"Я ухожу из политики не из-за усталости и не из-за разочарования. Я ухожу, потому что слишком хорошо увидел, где именно ломается система – и потому что сегодня эту поломку невозможно исправить изнутри", – написал он.

Алекс Кушнир также сообщил, что он назначен генеральным директором ISFI – Стратегического института будущего Израиля. Он пишет, что он согласился на эту должность, потому что "управление государством превратилось в бесконечную борьбу разных групп друг с другом – за ценности, за право навязать свой образ жизни, за деньги и за влияние. И в такой модели почти любое решение становится пластырем на глубокой ране. Оно не лечит – оно просто позволяет дотянуть до следующего кризиса". По его словам, ISFI создан для того, чтобы "обновить "операционную систему Государства Израиль".