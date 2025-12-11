Киевское "Динамо" проиграло во Флоренции. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 11 декабря 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 22:17
Состоялись матчи пятого тура Лиги конференций. Киевское "Динамо" в гостях проиграло "Фиорентине" 1:2.
Брейдаблик (Исландия) - Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 3:1
Дрита (Косово) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 0:3
Фиорентина (Флоренция, Италия) - Динамо (Киев, Украина) 2:1
Хаккен (Швеция) - АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 1:2
Ноа (Армения) - Легия (Варшава, Польша) 2:1
Самсунспор (Турция) - АЕК (Афины, Греция) 1:2
Шкендия (Северная Македония) - Слован (Братислава, Словакия) 2:0
Университатя (Крайова, Румыния) - Спарта (Прага, Чехия) 1:2
