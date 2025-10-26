x
26 октября 2025
26 октября 2025
Ближний Восток

Абу Марзук: тела некоторых заложников могут никогда не найти в Газе

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 26 октября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 08:21
Один из лидеров террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук
AP Photo/Khalil Hamra

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что группировка больше не удерживает ни одного тела погибшего заложника в Газе.

По его словам, ХАМАС передал все тела заложников, которые смог найти. И поиск оставшихся 13 тел может занять "дни, недели, месяцы". Он также не исключил, что некоторые тела не будут найдены никогда.

25 октября президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал заявление по ситуации с Газой, в очередной раз дав ХАМАСу 48 часов на возвращение тел заложников. Впрочем, никаких конкретных угроз не прозвучало.

Ближний Восток
