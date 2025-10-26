x
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Родители освобожденного заложника Эйтана Мора заявили, что не объявляли краудфандинг

Заложники
время публикации: 26 октября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:51
Эйтан Мор
Avshalom Sassoni/Flash90

Родители Эйтана Мора, который был освобожден в рамках последней сделки с ХАМАСом после 738 дней в плену, объявили, что не имеют никакого отношения к процессу сбора средств на реабилитацию Эйтана, инициированному в интернете вскоре после его освобождения. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщает "Кипа".

Краудфандинг в помощь Эйтану Мору был объявлен в интернете примерно через две недели после его освобождения, однако речь идет о кампании, которая не была организована его семьей, поэтому родители освобожденного заложника поспешили опубликовать опровержение.

Эйтан Мор был похищен с фестиваля Nova, где он работал охранником. По словам отца похищенного Цвики Мора, чтобы выжить в плену, его сын старался учить арабский язык, и сейчас он может читать книги и газеты на арабском, и даже пишет по-арабски с той же легкостью, как его родители – на иврите. Эйтан попросил одного из охранников научить его языку, и ему помогло то, что охранники часто смотрели канал "Аль-Джазира".

Родители Эйтана Мора Цвика и Эфрат рассказали, что их сын восстанавливается и набирается сил, он хорошо ест и становится все более энергичным.

Израиль
