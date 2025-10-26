Опрос "Кан-11": ни у одного из блоков нет необходимого большинства голосов

По данным опроса, проведенного по заказу телеканала "Кан-11", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, блок сторонников Нетаниягу был бы представлен 51 мандатом, блок его противников – 59. Ни у одного из блоков нет необходимого большинства в 61 голос.

Согласно результатам опроса, места в Кнессете распределились бы следующим образом: партия "Ликуд" осталась бы крупнейшей в парламенте – 27 мест. На втором месте партия Нафтали Беннета с 21 мандатом. На третьем – партия "Демократим" Яира Голана с 11 мандатами.

В случае выборов партия "Еш Атид" могла бы получить 11 мандатов, ШАС – 10 мандатов, "Наш дом Израиль" – 9 мандатов, партия "Яшар" Гади Айзенкота – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Оцма Иегудит" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии Бени Ганца, Бецалеля Смотрича, БАЛАД, "Милуимниким" не преодолевают электоральный барьер и не проходят в Кнессет.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос, как они относятся к распространению израильского суверенитета на Иудею и Самарию. 36% ответили, что поддерживают такой шаг, 32% – заявили, что они против. Еще 32% ответили, что не имеют мнения по этому вопросу.

Респондентов также спросили: согласны ли они с тем, что Израиль стал протекторатом США. 48% ответили утвердительно, 29% – отрицательно и 23% не имеют мнения по этому вопросу.