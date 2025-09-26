Арестован "араб на Tesla", пытавшийся похитить девочку в Од а-Шароне

Сотрудники полиции Центрального и Прибрежного округов в ходе совместной операции задержали в ночь на пятницу жителя Кафр-Кары, который днем ранее напал на нескольких человек в Од а-Шароне, в том числе на 13-летнюю девочку, которую подозреваемый пытался силой затащить в машину.

Благодаря записям видеонаблюдения с места происшествия, а также благодаря видеозаписям и свидетельским показаниям находившихся во время нападения возле автобусной остановке людей личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро.

В ходе расследования выяснилось, что его "приключениям" в Од а-Шароне предшествовало нападение на его собственного отца в Кафр-Каре. Подозреваемый, мужчина в возрасте около 40 лет, был арестован неподалеку от его дома. Полиция будет просить суд продлить срок его содержания под стражей ввиду его опасности для общества.

Напомним, в четверг в полицию поступили несколько обращений из Од а-Шарона: по сообщению свидетелей, водитель-араб, вышедший из автомобиля Tesla, напал на стоящих на автобусной остановке девочек-подростков и силой пытался затащить одну из них в машину. Подруги пытались помочь пострадавшей, находившаяся рядом девушка начала кричать, привлекая к происшествию внимание прохожих.

Девочка сумела вырваться и убежать, тогда как араб кричал ей вслед, что зарежет и убьет ее. После этого, по словам свидетелей, он напал на остававшуюся на остановке девушку и попытался ее задушить. Рядом остановилась проезжавшая машина, за рулем которой находилась женщина, водительница вышла из машины и начала кричать на нападавшего.

Остановились еще несколько машин и велосипедист, девушка сумела вырваться, и тогда араб начал ругаться с собравшимися вокруг людьми, несколько раз толкнул велосипедиста, и кричал, что у него есть нож и он будет убивать евреев. На место происшествия была вызвана полиция, но нападавший успел скрыться до ее прибытия.