x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 11:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 11:36
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестован "араб на Tesla", пытавшийся похитить девочку в Од а-Шароне

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 26 сентября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 11:21
Арестован "араб на Tesla", пытавшийся похитить девочку в Од а-Шароне
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального и Прибрежного округов в ходе совместной операции задержали в ночь на пятницу жителя Кафр-Кары, который днем ранее напал на нескольких человек в Од а-Шароне, в том числе на 13-летнюю девочку, которую подозреваемый пытался силой затащить в машину.

Благодаря записям видеонаблюдения с места происшествия, а также благодаря видеозаписям и свидетельским показаниям находившихся во время нападения возле автобусной остановке людей личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро.

В ходе расследования выяснилось, что его "приключениям" в Од а-Шароне предшествовало нападение на его собственного отца в Кафр-Каре. Подозреваемый, мужчина в возрасте около 40 лет, был арестован неподалеку от его дома. Полиция будет просить суд продлить срок его содержания под стражей ввиду его опасности для общества.

Напомним, в четверг в полицию поступили несколько обращений из Од а-Шарона: по сообщению свидетелей, водитель-араб, вышедший из автомобиля Tesla, напал на стоящих на автобусной остановке девочек-подростков и силой пытался затащить одну из них в машину. Подруги пытались помочь пострадавшей, находившаяся рядом девушка начала кричать, привлекая к происшествию внимание прохожих.

Девочка сумела вырваться и убежать, тогда как араб кричал ей вслед, что зарежет и убьет ее. После этого, по словам свидетелей, он напал на остававшуюся на остановке девушку и попытался ее задушить. Рядом остановилась проезжавшая машина, за рулем которой находилась женщина, водительница вышла из машины и начала кричать на нападавшего.

Остановились еще несколько машин и велосипедист, девушка сумела вырваться, и тогда араб начал ругаться с собравшимися вокруг людьми, несколько раз толкнул велосипедиста, и кричал, что у него есть нож и он будет убивать евреев. На место происшествия была вызвана полиция, но нападавший успел скрыться до ее прибытия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Араб пытался похитить 13-летнюю девочку с автобусной остановки в Од а-Шароне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 апреля 2024

Предъявлены обвинения двум жителям Тель-Шевы, похитившим 15-летнюю девочку
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 августа 2015

Нелегал из ПА сдался полиции, заявив, что его пытались "линчевать" в Нетании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

Семь лет тюрьмы за попытку похищения ребенка с целью изнасилования